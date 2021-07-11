Катунь24: PR-менеджер певицы МакSим рассказала о её состоянии
В середине июня 2021 года певицу МакSим (Марину Абросимову) госпитализировали с поражением легких более 40 %, и показатели довольно быстро ухудшились.
Фото: Инстаграм-аккаунт maksimartist
PR-менеджер исполнительницы Яна Богушевская во время беседы с «Газетой.ru» сообщила, что артистка до сих пор находится на ИВЛ в медикаментозной коме.
В сознание певица не приходила.
15 июня МакSим сообщила своим подписчикам в инстаграме, что ее положили в больницу с 40-процентным поражением легких. Тест на коронавирус был отрицательным. 19 июня артистку ввели в медикаментозную кому. Сейчас легкие МакSим поражены на 75 процентов