ГОРНЯК22 11.07.2021
Алтайский край

Катунь24: PR-менеджер певицы МакSим рассказала о её состоянии

Горняк22
10 часов Ago

В середине июня 2021 года певицу МакSим (Марину Абросимову) госпитализировали с поражением легких более 40 %, и показатели довольно быстро ухудшились.

Фото: Инстаграм-аккаунт maksimartist

PR-менеджер исполнительницы Яна Богушевская во время беседы с «Газетой.ru» сообщила, что артистка до сих пор находится на ИВЛ в медикаментозной коме.

В сознание певица не приходила.

15 июня МакSим сообщила своим подписчикам в инстаграме, что ее положили в больницу с 40-процентным поражением легких. Тест на коронавирус был отрицательным. 19 июня артистку ввели в медикаментозную кому.  Сейчас легкие МакSим поражены на 75 процентов

Катунь24

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