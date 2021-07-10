Катунь24: Прокуратура Алтайского края запускает горячую линию для жалоб на работодателей

Задать интересующий вопрос или обсудить проблемный момент по трудовым отношениям с сотрудниками ведомства можно будет с 12 по 16 июля 2021 года.

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Такую возможность для обращений ввели в связи с распространенностью допускаемых работодателями нарушений трудового права. Жители Алтайского края смогут проконсультироваться по любому из вопросов этой сферы, в том числе по поводу получения заработной платы своевременно и в полном объеме.

За время проверок в первом полугодии 2021 года 1908 работникам предприятий Алтайского края выплачена задолженность по заработной плате в размере 46,4 млн руб., с 96 работниками легализованы трудовые отношения, сообщает пресс-служба ведомства.

Обращения будут принимать с 12 по 16 июля 2021 года по номеру телефона 200-607 с 9 до 18 часов. На личный прием можно подойти по адресу: Барнаул, улица Партизанская, 71, кабинет № 11.

Катунь24