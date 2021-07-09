Катунь24: Прямая трансляция финального розыгрыша призов от компании «Мария-Ра»

Сегодня, 8 июля 2021 года, в 21:00 состоится прямая трансляция третьего промежуточного розыгрыша в рамках акции «Открой сезон шашлыков вместе с «Кока-кола» и соком «Добрый» от компании «Мария-Ра».

Embedded video for Прямая трансляция финального розыгрыша призов от компании «Мария-Ра»

В прямом эфире разыграют 14 карт номиналом 4000 рублей на покупки в «Мария-Ра», 7 портативных грилей, 8 больших гриль-станций. Также сегодня станет известен обладатель главного приза – сертификата на покупку дачного дома на сумму 1 500 000 рублей.

Катунь24