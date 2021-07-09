ГОРНЯК22 10.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Прямая трансляция финального розыгрыша призов от компании «Мария-Ра»

Горняк22
18 часов Ago

Сегодня, 8 июля 2021 года, в 21:00 состоится прямая трансляция третьего промежуточного розыгрыша в рамках акции «Открой сезон шашлыков вместе с «Кока-кола» и соком «Добрый» от компании «Мария-Ра».

В прямом эфире разыграют 14 карт номиналом 4000 рублей на покупки в «Мария-Ра», 7 портативных грилей, 8 больших гриль-станций. Также сегодня станет известен обладатель главного приза – сертификата на покупку дачного дома на сумму 1 500 000 рублей.

Катунь24

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