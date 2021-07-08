Катунь24: Петр и Феврония: традиции и приметы на 8 июля

В народном календаре 8 июля – Петр и Феврония, Феврония-русальница. Этот день благоприятен для влюбленных, потому что его покровители Петр и Феврония считаются символом сильной, верной и красивой любви.

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В 1574 году на Церковном Соборе были канонизированы благоверные князь Петр, в иночестве Давид, и его жена Феврония, в иночестве Ефросиния, муромские чудотворцы. Большой популярностью в народе пользовалась легенда, ставшая основой рукописной повести XVI века. Помимо прочего, в повести рассказывается о взаимной любви Петра и Февронии, об их преданности друг другу вопреки трудностям и козням окружающих. Даже умерли святые в один день и в один час, произошло это в 1228 году. Положенные в разных местах, они чудеснейшим образом оказались в одном гробу – так их и погребли.

Традиции и обычаи

На Руси до прихода христианства в этот день отмечали праздник всех влюбленных. Покровителями этого дня были сыновья богини Лады – Лель, Полелей и Дид.

Младшего сына Леля представляли в виде крылатого младенца, своими стрелами поражающего сердца влюбленных. Полелей – второй сын Лады, покровитель супружества. Его представляли красивым мужчиной, одетым в дорогие золотые одежды. На его голове красовался венок из шиповника. Третьим сыном богини любви и красоты был Дид – красивый молодой мужчина, державший в руках двух голубков, которые символизировали супружескую заботу и нежность. Дид покровительствовал семьям и крепким союзам, проживающим вместе уже долгое время.

После прихода христианства на Русь покровителями этого дня стали муромские чудотворцы Петр и Феврония. К ним обращались о благословении для вступающих в брак и о благополучии в семье. Это День верности, любви и семьи. В народе подмечали, если 8 июля работать бок о бок с женой, то это принесет счастье и достаток в дом. А заниматься было чем, ведь день Петра и Февронии – время большого сенокоса. Крестьяне только поспевали сено ворошить, в копны сгребать и стога метать.

В этот день делают приворот на пылкую любовь. Читать его нужно на южный ветер, встав к нему лицом:

«Ветры буйные, летите и разыщите мне раба Божьего (имя).

Когда разыщите, его кровь разволнуйте,

Играйте с ним, балуйте,

Вложите ему в сердце тоску,

Сухоту и сердечную маету.

Чтобы раб Божий (имя) по мне тосковал,

Одно моё имя на уме держал,

Не пил, не ел,

Спать не хотел,

Горевал, тосковал,

Думал обо мне и скучал.

Отныне до ныне, от века до века. Аминь».

Согласно поверью, с этого дня русалки начинают водить хороводы, потому и получил он ещё одно название – Феврония-русальница. В существование русалок верили на Руси повсеместно, но представления о том, как они выглядели, в разных местах различались. В южных областях русалок представали красивыми девушками с длинными волосами и рыбьим хвостом вместо ног. На Севере же полагали, что эти мифические существа обликом подобны людям. Они не только сидят на воде, но и передвигаются по суше. Русалок старались обходить стороной. По легенде, они могли защекотать человека до смерти или утащить на дно водоема.

Приметы и поверья

Если в этот день стоит жара, то последующие сорок дней будут жаркими. Если много осота, зима будет холодной. Мыши и свиньи едят сено – к худому покосу. Рассада полив пьет – сухой сенокос, а не выбирает – мокрый. В поле кашки много – быть сеногною. Сон с 7 на 8 июля вещий. Особенно велика вероятность исполнения для именинников дня. Но рассказывать о том, что вам приснилось, никому нельзя. Сновидение, увиденное днем 8 июля, исполнится только через 7 лет.

Люди, родившиеся 8 июля, активные, организованные и упорные. К их слабым сторонам можно отнести жесткость, надменность и заносчивость. В качестве талисмана им следует носить горный хрусталь.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24