Катунь24: Президент России выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-26

На борту самолета находилось 28 человек, в том числе и два ребенка.

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Телеграмму с соболезнованиями глава государства направил губернатору Камчатского края Владимиру Солодову, сообщает сайт Lenta.ru.

«С прискорбием узнал о катастрофе самолета Ан-26 вблизи города Петропавловска-Камчатского. Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших», — говорится в сообщении российского лидера.

Ранее стало известно, что 6 июля 2021 года самолет Ан-26 перестал выходить на связь. Его обломки были найдены вечером того же дня.

Катунь24