Катунь24: Президент России выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-26
На борту самолета находилось 28 человек, в том числе и два ребенка.
Фото: pixabay.com
Телеграмму с соболезнованиями глава государства направил губернатору Камчатского края Владимиру Солодову, сообщает сайт Lenta.ru.
«С прискорбием узнал о катастрофе самолета Ан-26 вблизи города Петропавловска-Камчатского. Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших», — говорится в сообщении российского лидера.
Ранее стало известно, что 6 июля 2021 года самолет Ан-26 перестал выходить на связь. Его обломки были найдены вечером того же дня.