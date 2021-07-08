Катунь24: Пять стобалльников и один мультибалльник: в Барнауле подвели итоги ЕГЭ по информатике

Единый госэкзамен по информатике и ИКТ прошел в Алтайском крае 24 и 25 июня 2021 года.

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По результатам экзамена выпускники четырех школ получили максимальные 100 баллов: два выпускника гимназии № 42, по одному выпускнику из школ № 118, 124, 129.

Кроме того, как уточнили в комитете по образованию, по результатам ЕГЭ в Барнауле зарегистрирован ещё один мультибалльник – Вячеслав Журавлев, выпускник гимназии № 42. Он получил 100 баллов за экзамены по русскому языку и информатике.



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