Катунь24: Президент России поддержал идею приема девочек в кадетское училище

Вчера, 6 июля 2021 года, Владимир Путин посетил Кузбасс и Кемеровское кадетское училище.

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В ходе встречи губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал главе государства о плане включения девочек в программу подготовки в президентском кадетском училище. Аргументировал он это «огромным спросом» и что такой курс мог бы состоять из 60 воспитанниц.

Президент России поддержал идею и отметил, что такой опыт в российских учебных заведениях есть.

«Такой опыт у нас есть, и он очень хорошо себя оправдал. Хорошие программы: там и пара языков, и музыка, и танцы. Девчонки получают очень хорошее образование, и подготовка очень хорошая. Но там довольно сложные программы», — цитирует РИА Новости слова Владимира Путина.

Катунь24