Катунь24: Переключил передачу: житель Алтайского края попался на ограблении автомагазина

Житель Барнаула, 1987 года рождения, вынес 12 коробок переключения передач для машин различных марок.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Сообщение об ограблении поступило от директора магазина. Когда установили личность похитителя, мужчина признался, что проживает рядом с организацией и, увидев неохраняемое имущество, решился на кражу: попросил своего знакомого приехать по данному адресу и помочь перенести агрегаты в грузовик. Друг задержанного, не осознавая его преступного умысла, помог вынести товар, уточняет ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

Похититель пробрался к месту, где находилось имущество владельца магазина, через небольшой забор. Продать украденное он не успел, правоохранители изъяли у него весь товар при задержании.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Катунь24