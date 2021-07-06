ГОРНЯК22 06.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Подросток умер на улице от отравления неизвестным газом в пригороде Новосибирска

Горняк22
10 часов Ago

Ему было 14 лет.

Фото: Следственный комитет

По данным следователей, тело подростка с признаками отравления парами газа обнаружили в селе Красноглинное. Местные жители вызвали скорую, но медикам оставалось лишь констатировать смерть юноши.

Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, друзей и родственников мальчика, сообщили в областном Следкоме.  Также были назначены судебные экспертизы. В данный момент устанавливаются причины произошедшего.

По факту гибели ребёнка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Катунь24

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