Катунь24: Подросток умер на улице от отравления неизвестным газом в пригороде Новосибирска

Ему было 14 лет.

Фото: Следственный комитет

По данным следователей, тело подростка с признаками отравления парами газа обнаружили в селе Красноглинное. Местные жители вызвали скорую, но медикам оставалось лишь констатировать смерть юноши.

Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, друзей и родственников мальчика, сообщили в областном Следкоме. Также были назначены судебные экспертизы. В данный момент устанавливаются причины произошедшего.

По факту гибели ребёнка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Катунь24