Катунь24: Пожар на предприятии «Алтайский бройлер» ликвидировали

Пожар случился вчера, 3 июля 2021 года, в Бийске по улице Лесная, 25.

Фото: Telegram-канал "Барнаул №1"

По данным пресс-службы администрации Бийска, горела кровля корпуса забоя и холодильных камер, площадь пожара — около 2,8 тыс. кв. м. Сообщение о происшествии поступило с опозданием, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения уже открытым огнем горела кровля цеха (металл по деревянной обрешётке). Из опасной зоны пожарные эвакуировали технику, люди покинули здание самостоятельно.

На данный момент пожар ликвидирован, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю. К работе привлекались 49 человек, 20 единиц техники. В условиях сильного задымления работало 5 звеньев газодымозащитной службы. Причина случившегося выясняется.

Катунь24