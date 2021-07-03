Катунь24: Президент РФ подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

Деньги будут перечислены одному из родителей не позднее 1 сентября 2021 года.

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По информации ТАСС, президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми по 10 тыс. рублей в августе — декабре 2021 года.

«В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, постановляю произвести в августе — декабре 2021 года единовременную выплату в размере 10 000 рублей», — говорится в документе.

В указе также уточняется, что деньги будут перечислены одному из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство РФ. Также глава государства подчеркнул, что выплата действует на каждого ребенка.

Единовременная выплата также положена «инвалидам, лицам с ограниченным возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство РФ и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей)».

В документе уточняется, что получатели имеют право обратиться в ПФР за назначением такой выплаты до 1 ноября 2021 года. Еще один пункт указа гласит, что «единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей получателей такой выплаты при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам».

Катунь24