ГОРНЯК22 02.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Президент России рассказал, какой прививкой от коронавируса он привился

Горняк22
18 часов Ago

По словам Владимира Путина, он привился «Спутником V».

Фото: pixabay.com

Напомним, в марте 2021 года президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Ранее информации о том, какая это была прививка из двух доступных тогда, «Спутник V» или «ЭпиВакКорона», не было.

Сегодня, 30 июня 2021 года, во время прямой линии президент признался, что не говорил о названии поставленной вакцины, чтобы не создавать конкуренции между двумя препаратами.

Президент отметил, что «обе вакцины хорошие». При выборе препарата с врачами он не советовался.

По словам Владимира Путина, после прививки самочувствие у него было хорошее: вечером температура поднялась до 37,2, а утром уже стала 36,6.

Вакцина «Спутник V» была разработана в НИЦЭМ имени Гамалеи. Ее зарегистрировали 11 августа 2020 года.

Катунь24

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