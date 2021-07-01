ГОРНЯК22 02.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Популярный блогер-пранкер отдыхает на Алтае

Горняк22
18 часов Ago

Кадрами с моментами путешествия Михаил Литвин, автор YouTube-канала «ЛИТВИН», делится у себя в аккаунте в Instagram.

Фото: instagram.com/mikhail_litvin

Его также заметили на берегу реки Чемал подписчики группы «Я живу в Барнауле» во «ВКонтакте».

Судя по материалам, которые публикует блогер, он отдыхает где-то в высокогорьях Республики Алтай: у него нет стабильной сотовой связи. В сторис в своем аккаунте он поделился видео со сплава, а также купания в горном озере.

21-летний блогер стал известен видео с пранками – розыгрышами людей. Некоторые из них вызывают резонанс в СМИ и даже приводили автора к административным арестам. Так, зимой 2018 года Михаила остановили сотрудники полиции и обнаружили в багажнике его автомобиля «окровавленную девушку». Блогер, к слову, не уточняет, снимает ли он на отдыхе новое видео.

«Главное, чтобы ничего не разбил, не поджег», – пишут подписчики «Я живу в Барнауле».

В 2020 году Михаил Литвин занял 6 место в рейтинге топ-10 самых просматриваемых видео в России по версии YouTube.

Катунь24

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