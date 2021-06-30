Катунь24: Пьяный сибиряк ударил брата совком и теперь отправится в колонию на 5 лет

Близкий родственник получил перелом плечевой кости, что расценивается как тяжкий вред здоровью.

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Суд вынес приговор 42-летнему жителю Иркутской области. 28 ноября 2020 года он, будучи пьяным, поссорился у себя дома с братом. Разозлившись, мужчина схватил совок и ударил своего родственника в область плеча. От удара произошел перелом плечевой кости.

Теперь за совершенное преступление подсудимый отправится в колонию строгого режима на 4 года 11 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Катунь24