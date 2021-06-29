Катунь24: Представители Алтайского края примут участие в XI Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

Соревнования состоятся 1 июля в Москве. В этом году, как и в прошлом, чемпионат пройдет в дистанционном формате.

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Алтайский край на всероссийских соревнованиях представят победители регионального этапа Евгений Витальевич Гаврилов из Бийска и Анна Максимовна Хорошилова из Красногорского района, занявшие первые места, а также Валерий Владимирович Анеенко из Родинского района и Ольга Дмитриевна Курапова из краевой столицы, завоевавшие вторые места.

В этом году все задания чемпионата будут объединены двумя темами – покорение космоса и сохранение здоровья в старшем возрасте. Победители в личном и командном зачете будут награждены ценными призами и памятными дипломами. Традиционно в рамках финального этапа состоится конкурс для зрителей онлайн-трансляции соревнований «Виртуальный чемпион».

Напомним, что в конце мая в Барнауле состоялся региональный этап чемпионата по компьютерному многоборью среди старшего поколения, в котором приняли участие 50 человек из 12 районов края.

Организаторами соревнований выступает региональное отделение Союза пенсионеров России при поддержке Отделения Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю, Министерство социальной защиты Алтайского края и Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула.

Катунь24