Катунь24: Петр Солнцеворот: традиции и приметы на 25 июня

В народном календаре 25 июня – Петр Солнцеворот, Петр-поворот, Капустник, Рыболов. По народным приметам, с этого дня солнце на зиму, а лето на жару. Православная церковь 25 июня вспоминает Петра Афонского. Святой родился в VII веке, по происхождению грек. Жил в Константинополе и был воеводой в императорских войсках. Во время войны с сирийцами в 667 году Пётр был взят в плен и заточен в крепости г. Самары на реке Евфрат.

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Находясь в темнице, Петр размышлял о том, за какие грехи он сюда попал. И тогда он вспомнил, что однажды хотел оставить мирскую жизнь и уйти в монастырь, но так этого и не сделал. В тюрьме он стал соблюдать строгий пост, усердно молиться и просить заступничества перед Господом у Николая Чудотворца. Несколько раз ему во сне являлся святитель Николай, укрепляя узника в надежде и терпении. Последний раз Николай Чудотворец явился вместе с Симеоном Богоприимцем, который коснулся жезлом цепей Петра, и они растаяли как воск, а двери темницы раскрылись и узник вышел на свободу.

После освобождения Петр отправился в Рим, чтобы принять постриг у гробницы апостола Петра. Римский Папа, постригший его в монашество, научил его правилам иноческой жизни, и какое-то время держал при себе, а потом с благословением отпустил.

В 681 году Петр сел на корабль и отправился на восток. Во время плаванья ему во сне явилась Пресвятая Богородица, и указала на Святую Гору Афон, где он должен жить до конца своих дней. Корабль, проплывающий мимо этого места, сам по себе остановился и святой смог сойти на землю.

Неоднократно бесы являлись к Петру в различных образах и пытались заставить покинуть пещеру и вернуться в родные края, но святой отшельник не поддался искушению. 53 года он провел в пустынных местах Святой Горы Афон, не встречая людей. Его одежда полностью истлела, а волосы и борода выросли настолько, что полностью покрыли тело. Однажды охотник, гнавшийся за оленем, увидел голого человека, обросшего волосами и носившего пояс из листвы. Он очень испугался и бросился наутек, но Петр остановил его и рассказал о своей жизни. Тогда охотник захотел остаться вместе с ним, но аскет отправил его домой и дал год для самоиспытания, запретив рассказывать кому-либо об их встрече.

Через год охотник вместе с братом, одержимым бесами, и другими спутниками вернулся на Гору Афон. Войдя в пещеру, мужчины увидели, что преподобный Петр преставился к Богу. С горьким плачем охотник рассказал своим спутникам о жизни христианского аскета. Его брат только прикоснулся до тела святого, как тут же получил исцеление.

Скончался преподобный Петр в 734 году. Его мощи находились в монастыре святого Климента на Афоне, но в период иконоборчества они были спрятаны, а в 969 году их перенесли во Фракийское селение Фотоками.

Традиции и обычаи

В народном сознании этот день, а не 22 июня, считался самым длинным в году. После него солнце «на зиму поворачивает».

С Петра солнце на зиму поворачивает, а лето на жару.

В день Петра-поворота солнце укорачивает ход, а месяц идет на прибыль.

На Руси к солнцу с давних пор относились с почтением. Его считали не просто небесным светилом, а всевидящим оком Господа или окном, через которое Бог смотрит на землю. По другой легенде, солнце – колесо от колесницы, на которой ездил Илья-пророк по небу. В некоторых местах верили, что ангелы на своих крыльях поднимают солнце на небо.

Даже с приходом христианства наши пращуры не перестали поклоняться солнцу. Во время восхода мужчины, сняв шапки, крестились на солнце, к нему обращались с просьбами и мольбами при совершении различных сельскохозяйственных работ.

В день Петра Солнцеворота наши предки славили солнце. Они взбирались на самый высокий холм и обращались к светилу с мольбами и приветствием: его благодарили за тепло и свет, просили подарить больше солнечных дней. Во время обряда пели песни, восхваляющие небесное светило.

В этот день обязательно ходили на рыбалку и готовили рыбные блюда, в первую очередь уху. В старые времена так называли любой наваристый суп (рыбный, куриный, мясной). Но со временем ухой прозвали только рыбный бульон. Однако и здесь существовали различия:

Белой называли уху из окуней, ершей, сигов и судаков, из которых варили бульон с луком и уже в готовый отвар добавляли ломтики отварного налива, сома, линя или язя. Черную готовили из голавля, карпа, леща, красноперки, жереха, которых варили с перцем, корицей и гвоздикой. Самую знатную красную (янтарную) варили из ценных пород рыбы (белуги, осетра, лосося, севрюги), которых готовили с шафраном. В эту уху для навара часто добавляли курицу.

25 июня запоздалый посев огурцов и пересадка капустной рассады в грунт, на гряды. Сеяли позднюю гречиху. Со дня Петра-солнцеворота начиналась прополка хлебных злаков. Сорняки косили, а чаще вырывали руками. На этот счет есть и поговорки:

Походишь рабой, а поешь госпожой.

Поле полоть, руки колоть, а не полоть, так и хлеба не молоть.

Приметы и поверья

Солнечно в Петров день – к зеленому покосу. Если идет дождь, то покос мокрый будет. К ночи появилось много росы и туман – в ближайшие дни установится хорошая погода. Ясный Млечный путь – к солнечному дню. Ласточки и стрижи высоко летают – к вёдру, низко – к дождю. Цапли на сухих возвышенностях собираются – к ненастью. Если дождевые тучи кажутся беловатыми, то возможен град. В садах много белок появилось – к дождливому году. Сон с 24 на 25 мая исполнится в течение недели. Даже, если вам приснилось что-то страшное, не волнуйтесь – ничего плохого не произойдет. Сновидение, увиденное днем 25 мая, осуществится через девять дней. Особенно велика вероятность исполнения для именинников дня.

Люди, родившиеся 25 июня, отзывчивые, тактичные, ответственные и находчивые. Иногда другие пользуются их мягкостью и добротой. В качестве талисмана им следует носить нефрит.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24