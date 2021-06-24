Катунь24: Представитель ЦУР Алтайского края стал выпускником первой образовательной программы «Цифровые медиакоммуникации в современном мире»

Завершилась совместная образовательная программа МГУ имени М. В. Ломоносова и АНО «Диалог», посвященная современным медиа и коммуникациям. Это первый обширный курс по цифровым медиакоммуникациям, собранный на основе опыта и с участием экспертов-практиков, который реализуется в рамках системы высшего образования России.

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Студентами пилотного курса в большинстве своем стал топ-менеджмент Центров управления регионами (ЦУР) – опытные управленцы, обладающие широким спектром разнообразных компетенций. Алтайский край представлял заместитель руководителя ЦУР Иван Фомин.

«Как один из первых слушателей и теперь уже выпускник скажу, что курс получился интересным и полезным. Уникальный сплав теории и практики. Лекции и живое общение с докторами наук и академиками — учеными с мировым именем, по учебникам которых когда-то учился в магистратуре. Курс собрал слушателей со всей страны. Это дополнительная возможность познакомиться и пообщаться с коллегами из других регионов, увидеть лучшие практики, чтобы внедрить их потом у себя», — отмечает Иван Фомин.

В числе экспертов и преподавателей программы — декан факультета журналистики МГУ, заведующий кафедрой теории и экономики СМИ Елена Вартанова, заместитель генерального директора АНО «Диалог» Владимир Табак, заведующий кафедрой экономической и финансовой стратегии МШЭ МГУ Владимир Квинт, директор Высшей школы государственного администрирования МГУ Валерий Макаров и другие известные специалисты.

Генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский так прокомментировал результаты проекта: «Сейчас уже можно с уверенностью констатировать, что программа удалась! Мы с нашими партнерами из профессорско-преподавательского состава МГУ приложили много усилий, чтобы сделать ее актуальной сегодняшнему уровню цифровизации. Как итог — 5 профильных модулей, 31 экспертный спикер, 111 часов занятий. Обратная связь от наших студентов, если можно так назвать профессионалов, повышающих квалификацию, говорит о том, что потребность в этих знаниях сейчас была особенно высока. Надеемся, что такие программы, как эта, станут частью системного подхода к образованию в сфере интернет-технологий и медиакоммуникаций».

Все участники успешно справились с курсом и получили диплом государственного образца о повышении квалификации. В дальнейшем образовательную программу планируется сделать доступной для всех желающих. Так, уже в сентябре ряды слушателей курса пополнят победители конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций».

Катунь24