Катунь24: Половина работающих жителей Алтайского края никогда не была на море

Специалисты сервиса Зарплата.ру провели исследование и узнали, сколько работающих жителей Алтайского края никогда не выезжали дальше своего региона, не летали на самолете и не были на море.

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Как выяснилось, 35 % работающего населения никогда не выезжало дальше своего региона или федерального округа. 63 % опрошенных жителей Алтайского края не летали на самолетах за последние годы, а 52 % никогда не были на море – ни в России, ни за границей. Более того, 69 % респондентов даже не имеют загранпаспорта.

Среди основных причин, по которым жители Алтайского края годами не путешествуют, респонденты указывали высокую стоимость авиабилетов и туристических путёвок, невозможность поехать в путешествие с семьёй, боязнь авиаперелетов, отсутствие времени или необходимость постоянно работать. Данные одного из исследований свидетельствуют о том, что почти 60 % вынуждены работать в выходные дни.

В 2021 году жители Алтайского края также не планируют много путешествовать. Этим летом треть опрошенных планируют отказаться от отпуска и отдыхать на даче или в деревне.

Катунь24