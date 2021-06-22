Катунь24: Переплатил за халяву: бийчанина обманули при покупке бензина

Мужчина поверил информации о скидке в сообщении от якобы представителя топливной компании.

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В тексте указали, что в данной компании «действует акция», по которой можно было купить бензин с хорошей «скидкой». Однако, чтобы воспользоваться этим приложением, нужно было заказать топливную карту – открыть ссылку, указанную в письме.

54-летний житель Бийска перешел по указанному адресу, заполнил поля анкеты и ввел банковские реквизиты. Тут же с его карты списали почти 10 000 рублей, но никакого ответа ему не пришло. После этого мужчина позвонил на горячую линию компании, где ему объяснили, что никакие акции сейчас не действуют. Мужчина предположил, что стал жертвой мошенников, уточняет пресс-служба ГУ МВД России.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что при общении с незнакомцами стоит быть бдительными, особенно если они предлагают подозрительно выгодные условия.

Катунь24