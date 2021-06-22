ГОРНЯК22 22.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Полезные советы для любителей пикников и отдыха на природе

Горняк22
10 часов Ago

Многие из нас любят выбираться на природу, особенно с ночевкой в палатках у костра. Но в любой момент что-то может пойти не так, будь то пронизывающий холодный ливень, наглые вездесущие комары или забытая дома сумка. Но даже такие неприятности не смогут нарушить отдых активному туристу. Далее в материале — действенные хитрости, которые действительно работают.

Фото: novate.ru

  • Необычные ресурсы для розжига

Если костер никак не хочет разгораться, а у вас с собой нет никаких специальных средств для розжига, попробуйте воспользоваться альтернативными методами. Опытные путешественники утверждают, что картофельные чипсы отлично горят. Также можно воспользоваться обычным антисептиком.

  • Отпугивание комаров

Собираясь на природу, раздобудьте пучок сушеного шалфея. Когда разожжете костер, подбрасывайте в огонь листья шалфея. Его запах будет отпугивать комаров, и вы сможете в полной мере насладиться отдыхом под открытым небом.

  • Оригинальные стаканы

Если вы боитесь, что к вам в стакан залетит оса или другое насекомое, что, кстати, частенько случается в летнюю пору, закрывайте емкости крышками. А еще можете использовать вместо привычных стаканов Zip-пакеты. Просто воткните трубочку и наслаждайтесь напитком, не боясь, что внутри окажется какое-то насекомое.

Полезные советы для любителей пикников и отдыха на природе1

  • Самодельные ложки

​​​​​​​Если вы обнаружили, что забыли прихватить с собой столовые приборы, не стоит отчаиваться, просто проявите смекалку. Например, можно вырезать ложки разного размера из пластиковых бутылок. Кроме собственно бутылок вам также понадобятся палки и нитки.

Полезные советы для любителей пикников и отдыха на природе2

  • Сушилка для посуды

​​​​​​​Если сушить вымытую посуду на природе, она, скорее всего, снова станет грязной. Будет лучше, если вы возьмете с собой сетку и будете складывать чистую посуду в нее. Сетку лучше всего повесить в тихом месте, на веревку палатки или на сучок небольшого дерева.

Полезные советы для любителей пикников и отдыха на природе3

  • Практичные емкости

Не выбрасывайте коробочки от сладких драже «Тик-так». Несколько таких пригодятся вам на природе, в них очень удобно насыпать специи, а еще можно складывать заколки, скрепки, резинки и прочую мелочевку.
Полезные советы для любителей пикников и отдыха на природе4

  • Фольга

​​​​​​​Собираетесь на природу? Обязательно возьмите с собой фольгу и побольше. В нее можно заворачивать рыбу и овощи, чтобы в дальнейшем приготовить на костре. А еще из фольги можно сделать тарелки на случай, если другой посуды под рукой нет.

Полезные советы для любителей пикников и отдыха на природе5

  • Сохранность вещей

Спички, туалетную бумагу, бумагу для розжига, крупы нужно защищать от влаги. Чтобы на природе эти вещи не отсырели, поместите их в пластиковый контейнер или в стеклянную банку с крышкой.

Полезные советы для любителей пикников и отдыха на природе6

  • Водонепроницаемая обувь

​​​​​​​Не только вещи нужно защищать от влаги, обувь тоже легко может промокнуть. Чтобы роса или сырость не испортили вам настроение, перед поездкой хорошенько натрите свои кеды пчелиным воском.

Полезные советы для любителей пикников и отдыха на природе7

  • Уют в палатке

​​​​​​​Согласитесь, просыпаться на холодной влажной земле не очень приятно. Поэтому, если собираетесь провести уикенд в палатке, стоит подготовиться. Для этого застелите пол в палатке клеенкой, а наверх положите детский коврик из вспененного полиуретана.
Полезные советы для любителей пикников и отдыха на природе8

  •  Клещи

​​​​​​​В начале лета клещи активны как никогда. Поэтому после пребывания на природе важно осматривать себя, детей, животных и вещи. Перед тем как зайти домой, пройдитесь по волосам и одежде липким роликом. Тоже можно проделать с сиденьями в машине и сумками.
Полезные советы для любителей пикников и отдыха на природе9

Надеемся, что наша статья будет полезной для вас!

По материалам сайта novate.ru

Катунь24

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