Катунь24: Пользователи соцсетей умиляются обезьянкой, лопающей пузырьки антистресс-игрушки. Видео

Видео стремительно распространяется среди пользователей интернета.

Фото: tiktok.com/@gaitlyn.rae

Видео, в котором зверёк решил снять стресс, набрало более 3 млн просмотров и 579 тыс. лайков в TikTok. У обезьянки также есть свои аккаунты в Instagram и на YouTube.

Новую интернет-звезду зовет Гейтлин Рэй. Ей семь лет, это черноголовый капуцин, сообщает Esquire.

Кроме игры с поп-итом, обязьянка также любит помогать своей хозяйке в домашних делах, перекусывать крекерами и разными фруктами: в аккаунтах регулярно появляются видео с отрывками из жизни Гейтлин.

@gaitlyn.rae 🌈🦄💕##gaitlynrae ##gaitlyn ##popitgameasmr ##pipit ##raindow ##PrimeDayShowPJParty ##capuchin ♬ original sound — Gaitlyn Rae

Катунь24