Катунь24: Пользователи соцсетей умиляются обезьянкой, лопающей пузырьки антистресс-игрушки. Видео
Видео стремительно распространяется среди пользователей интернета.
Фото: tiktok.com/@gaitlyn.rae
Видео, в котором зверёк решил снять стресс, набрало более 3 млн просмотров и 579 тыс. лайков в TikTok. У обезьянки также есть свои аккаунты в Instagram и на YouTube.
Новую интернет-звезду зовет Гейтлин Рэй. Ей семь лет, это черноголовый капуцин, сообщает Esquire.
Кроме игры с поп-итом, обязьянка также любит помогать своей хозяйке в домашних делах, перекусывать крекерами и разными фруктами: в аккаунтах регулярно появляются видео с отрывками из жизни Гейтлин.
@gaitlyn.rae
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♬ original sound — Gaitlyn Rae