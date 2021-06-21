ГОРНЯК22 21.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Пользователи соцсетей умиляются обезьянкой, лопающей пузырьки антистресс-игрушки. Видео

Горняк22
10 часов Ago

Видео стремительно распространяется среди пользователей интернета.

Фото: tiktok.com/@gaitlyn.rae

Видео, в котором зверёк решил снять стресс, набрало более 3 млн просмотров и 579 тыс. лайков в TikTok. У обезьянки также есть свои аккаунты в Instagram и на YouTube.

Новую интернет-звезду зовет Гейтлин Рэй. Ей семь лет, это черноголовый капуцин, сообщает Esquire. 

Кроме игры с поп-итом, обязьянка также любит помогать своей хозяйке в домашних делах, перекусывать крекерами и разными фруктами: в аккаунтах регулярно появляются видео с отрывками из жизни Гейтлин.

@gaitlyn.rae

🌈🦄💕##gaitlynrae ##gaitlyn ##popitgameasmr ##pipit ##raindow ##PrimeDayShowPJParty ##capuchin

♬ original sound — Gaitlyn Rae

Катунь24

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