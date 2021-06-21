Катунь24: Педагоги Алтайского края прошли уникальные курсы повышения квалификации

Программа дополнительного профессионального обучения педагогических работников и региональных тьюторов детских технопарков «Кванториум», центров «Точка роста» и «IT-куб» была составлена Академией Министерства просвещения России.

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В рамках курсов повышение квалификации педагоги изучили программы, по которым будут вестись занятия с детьми, занимающихся в указанных центрах, отработали практические навыки на новейшем учебно-лабораторном оборудовании, обменялись опытом и успешными практиками. Новые знания получили 300 человек-представителей Алтайского края. Обучение продолжится на региональных площадках: запланированы постоянно действующие семинары-практикумы, мастер-класс, а также тематический выпуск научно-методического журнала «Учитель Алтая», уточняет региональный Минобрнауки.

В ведомстве также уточнили, что в Алтайском крае в 2020 году создали 42 центра «Точка роста», в 2021 году — еще 140; до 2023 года их число достигнет 466. Центры призваны обеспечить качественное доступное образование для детей из сельской местности. Кроме этого, в крае функционируют пять кванториумов, открыты «IT-куб», Дом научной коллаборации. Более 100 тысяч детей ежегодно смогут заниматься на обновленном оборудовании с применением новых методик обучения и воспитания.

Катунь24