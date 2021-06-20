Катунь24: При крушении самолета в Кемеровской области погиб пилот из Барнаула

Сегодня в Кемеровской области потерпел крушение самолет со спортсменами, которые выполняли тренировочный полет. Причиной крушения стал отказ двигателя, пишет «Интерфакс».

Фото: Инцидент Кузбасс

По данным ТАСС, погибли два члена экипажа и семь парашютистов. Всего на борту находились 19 человек.

Среди погибших оказался пилот и инструктор курсантов Барнаульского института авиации Александр Шейкин. Ему было 53 года. Об этом сообщает Mash Siberia.

Следователи выясняют сведения о погибших и пострадавших.

Катунь24