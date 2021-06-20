Катунь24: Перестал выходить на связь: бийчанка перевела полмиллиона возлюбленному, которого даже никогда не видела

С потенциальным женихом 23-летняя жительница Бийска познакомилась в соцсетях.

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Во время переписки выяснилось, что потенциальный жених сейчас трудится на стройке во Владивостоке. Около месяца они активно общались виртуально. И вот во время очередной беседы мужчина признался: у него большие проблемы, он «сломал мост» и ему грозит тюрьма. Чтобы решить этот вопрос он попросил у девушки денег взаймы. Бийчанка взяла в кредит 493 000 рублей и перевела парню. После этого жених перестал выходить на связь. Девушка поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщили в региональном управлении МВД.

Катунь24