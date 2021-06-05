Катунь24: Почти половина новостроек в Барнауле остаётся нераспроданной

Такую статистику приводит «Алтайский портал недвижимости» со ссылкой на Дом.рф.

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На текущий месяц застройщики возводят в регионе 988 тысяч квадратных метров в многоквартирных домах в совокупности. Из них реализовано лишь 56 % или 549 тысяч кв. м.

Доля непроданного жилья составляет 44 %, при этом 17 % площадей ещё даже не начинали продавать. Доступными для потенциальных дольщиков остаются 27 % или 266 тыс. кв. м.

Это объясняется тем, что у застройщиков часто остаются в продаже многокомнатные квартиры, на которые не находятся покупатели не только на этапе возведения, но даже через 5-10 лет после сдачи объекта. Они занимают большую долю в общем объёме. Помимо этого, на рынке присутствуют не очень надежные компании с проектами, которые долго не раскупаются.

По числу проданных площадей лидирует ООО «Жилищная инициатива», которому удалось сбыть 72 % площадей квартир на текущий момент. На втором месте – ПСК «Строительная перспектива» (71 %), а третье место поделили между собой компании «Адалин», «Алгоритм» и «Вира-строй», реализовав по 64 % строящегося жилья.

Катунь24