Катунь24: Пляж, отели и пруд для рыбалки: стало известно о перспективах развития гребного канала в Барнауле

Территорию барнаульского гребного канала, где проходил второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, планируют сделать главной рекреационной зоной города. Об этом журналистам рассказал на пресс-конференции председатель Федерации гребли Алтайского края Юрий Шамков.

Фото: официальный сайт Барнаула

Несмотря на заявления ряда СМИ, в 2021 году благоустраивать территорию не собираются, пояснил Шамков. Так, по его словам, частные инвесторы готовы выделить минимум 50 миллионов рублей на строительство коммерческих объектов на канале в 2022 году. Здесь планируют возвести отели, бани, кафе, а также зоны для занятий спортом, например, искусственный пруд для рыбалки.

Рядом с каналом также собираются расширить парковку с 400 до 1000 автомобилей, рассказал Юрий Шамков. Он уверен, что площадка будет востребована среди жителей Барнаула.

В дальнейшем гребной канал хотят подготовить к чемпионату мира, но достанется он Барнаулу не раньше 2026 года, из-за того что заявку необходимо подавать не раньше, чем за 3 года до соревнований.

Катунь24