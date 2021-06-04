Катунь24: Правительство Алтайского края и Группа «Черкизово» заключили соглашение о социально-экономическом партнерстве

Губернатор края Виктор Томенко и генеральный директор публичного акционерного общества «Группа Черкизово» Сергей Михайлов на Петербургском экономическом форуме провели переговоры по вопросам развития сотрудничества, подписали соглашение о развитии в регионе птицеводческого кластера.

Фото: пресс-служба Правительства Алтайского края

Краевые власти будут оказывать содействие инвестору в реализации инвестиционного проекта, отметил Виктор Томенко.

«Мы подписали соглашение о развитии подразделений компании, которые работают на территории Алтайского края, с целью последующего увеличения объемов производства мяса птицы примерно в два раза от того уровня, который есть на сегодняшний день. Соглашение подразумевает в течение ближайших 5 лет взаимодействие по реализации инвестиционного проекта, направленного на формирование птицеводческого кластера в Алтайском крае», — отметил Виктор Томенко.

Он также подчеркнул, что Группа «Черкизово» уже несколько лет выполняет договоренности о наращивании объемов производства мяса птицы и обновлении действующих производств. За последние три года компания вложила почти 400 миллионов рублей в модернизацию и реконструкцию основных фондов.

По словам Сергея Михайлова, Группа «Черкизово» в ближайшее время планирует вложить в реализацию инвестпроекта 2,6 миллиарда рублей. Благодаря расширению действующих производств будет создано дополнительно более 200 рабочих мест.

Генеральный директор рассказал о перспективных направлениях развития компании в регионе. В частности, рассматривается вариант выращивания сельхозкультур для производства кормов. В настоящее время зерно для этого компания покупает у других организаций.

Группа «Черкизово» в 2018 году приобрела птицефабрику «Алтайский бройлер». В настоящее время данное предприятие является крупнейшим производителем мяса птицы в Алтайском крае и одним из лидеров в Сибирском федеральном округе. За три года на предприятии проведена реконструкция и модернизация производства, убойного, комбикормового заводов, инкубатория и цеха выращивания, а также завода по переработке продукции.

Катунь24