Катунь24: Похитителя посылок задержали в Бийске

Им оказался 31-летний мужчина, который раньше уже имел проблемы с законом.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Бийске 22-летний курьер увидел, что у его автомобиля разбито стекло с пассажирской стороны. Из салона пропали семь коробок с косметикой, которые он должен был доставить в соседний район. Ущерб составил почти 19 000 рублей. Бийчанин сразу же обратился в полицию.

Правоохранители установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. Мужчина в содеянном признался и рассказал, что, будучи пьяным, он увидел во дворе отечественный автомобиль с несколькими коробками в салоне, которые и привлекли его внимание. Недолго думая, он разбил стекло и похитил коробки, спрятав неподалеку. После этого он вновь отправился распивать алкоголь.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества», отметили в региональном управлении МВД.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают похищенное. Поскольку мужчина был сильно пьян, теперь он не может вспомнить, куда же спрятал коробки.

Катунь24