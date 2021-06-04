Катунь24: Пользователи соцсетей раскритиковали организаторов Петербургского международного экономического форума за приглашение Дани Милохина

Титульным партнёром форума стала компания «Сбер». Одним из спикеров ПМЭФ-2021 — важного ежегодного делового мероприятия — стал известный музыкант и блогер Даня Милохин, у которого больше 12 миллионов подписчиков в TikTok. Пользователи соцсетей удивились решению организаторов пригласить 19-летнего парня на такое мероприятие.

Милохин выступил на сессии «Кто на ком зарабатывает: блогеры на бизнесе или бизнес на блогерах?». Шоумен ответил на несколько вопросов журналистов, также он снял ролик для своего аккаунта в TikTok, в котором приняла участие и телеведущая Ксения Собчак. В видео парень вместе с группой других участников мероприятия просто лежат где придётся. Всё это сопровождается музыкой.

Россияне в соцсетях достаточно резко отреагировали на появление молодого тиктокера на форуме.

«Мне сейчас станет плохо, почему Даня Милохин выступает на Международном экономическом форуме? Это какой-то сюрреализм уже», — пишет пользовательница с ником tommlinso.

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«Пока наша молодёжь берёт пример для подражания с таких персонажей, как Даня Милохин, я по поводу трудоустройства вообще не парюсь», — написал glukonatriy.

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Недовольные зрители обратили внимание и на то, что вместо Дани на форум могли пригласить сборную школьников России, которая завоевала восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике.

На событие отреагировал и известный телеведущий Владимир Соловьёв. Нарезку выступления юного блогера Соловьёв опубликовал, задав единственный вопрос: «Что это было?».

ПМЭФ-2021 продлится до 5 июня. За несколько дней Санкт-Петербург посетят делегации из Штатов, Катара, Германии и Китая.



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Катунь24