Катунь24: Правительство Алтайского края заключило соглашение с компанией «Новые вершины» о строительстве комплекса туристических объектов на «Бирюзовой Катуни»

Сегодня, 3 июня, на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о социально-экономическом партнерстве между правительством Алтайского края и компанией «Новые вершины».

Фото: Правительство Алтайского края

Документ подписали губернатор Виктор Томенко и исполнительный директор компании Кирилл Светличный. Краевые власти и компания-инвестор будут сотрудничать по реализации проекта создания горнолыжного курорта «Новые вершины» на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». Компании будет оказано содействие по вопросам техприсоединения к объектам инженерной инфраструктуры, по оказанию мер господдержки и консультативной помощи.

По словам Кирилла Светличного, строительство новых рекреационных объектов в особой экономической зоне позволит сделать отдых на «Бирюзовой Катуни» круглогодичным, выровнять количество отдыхающих в летнем и зимнем сезонах.

Как подчеркнул Виктор Томенко, заключение соглашения с компанией «Новые вершины» позволит повысить инвестиционную привлекательность особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» и туристической отрасли края в целом.

Напомним: в декабре 2020 года компания «Новые вершины» стала резидентом ОЭЗ «Бирюзовая Катунь». На этой площадке инвестор планирует до 2026 года построить туристический комплекс. Он будет включать в себя горнолыжные трассы общей протяженностью 20 км, оборудованные искусственным оснежением и освещением, 4 канатные дороги, 4 отеля различной категории комфорта, рассчитанные на размещение более 1000 гостей. Общая сумма заявленных инвестиций составляет 25 млрд рублей. Первый этап проекта предполагает строительство до 2025 года большей части запланированных объектов: канатной дороги, подъемников и отелей.

Катунь24