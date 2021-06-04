Катунь24: Павловский котельный завод представил новинку на строительной выставке-ярмарке

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Фото: Катунь 24 Embedded video for Павловский котельный завод представил новинку на строительной выставке-ярмарке

12 видов котлов собственного производства. Среди них – разные по мощности, функционалу, виду горения и, соответственно, цене – от 12 до 100 тысяч рублей. Недавно Павловский котельный завод представил новинку — котёл длительного горения с дозированной подачей угля любого качества. Такой аппарат обслужит любое жилое помещение площадью до 300 квадратных метров.

Хит продаж и флагман производства завода – БТР нижнего горения. Одно из его главных достоинств — непрерывный цикл горения. Так, необходимо в начале отопительного сезона разжечь котёл, засыпать уголь и выставить нужную температуру на тягорегуляторе. А после тления её поддерживать. Примерно раз в сутки, как утверждают специалисты, проверять котёл будет достаточно. Павловский котельный завод больше 20 лет на рынке – за это время они выработали идеальное соотношение цены и качества.

Срок эксплуатации каждого котла – не меньше 10 лет, обещают производители. В планах Павловского котельного завода – производство более мощных котлов, которые смогут отапливать помещения до 1000 квадратных метров.

Катунь24