Катунь24: Праздник мороженого, библиотечный квилт, тренировки: рассказываем, чем могут заняться барнаульские школьники летом

Комитет по образованию г. Барнаула подготовил план городских мероприятий.

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По информации официального сайта Барнаула, на все лето развлекательные мероприятия подготовили культурно-досуговые учреждения: Дворец культуры «Южный», Дворец культуры г. Барнаула, Научногородокское клубное объединение, Дома культуры «Центральный» и «Октябрьский» и городской комитет по культуре. Они организуют праздник мороженого, фольклорный праздник, краевые творческие фестивали, беседы о здоровье и безопасности, исторические и патриотические часы, различные мастер-классы.

Учреждения допобразования проведут для детей пленэры, репетиционные занятия для ансамблей и оркестров, выставки творческих детских работ. На этих мероприятиях дети продемонстрируют свои результаты работы в завершившемся году.

Планетарий предлагает детям понаблюдать за солнцем, солнечным затмением, поучаствовать в астрологических площадках.

Централизованная библиотека с понедельника по пятницу проводит конкурсы чтецов, библиотечный квилт, интеллектуальные игры, правовые часы. Здесь школьники знакомятся с различными сказочными героями, с новыми литературными произведениями, писателями. Также ребята знакомятся со своими правами, обязанностями и с вредными и полезными привычками.

В Центральном парке пройдут детские игровые программы, тренировки, программы с различной тематикой. В период каникул в парке будет выступать вокально-инструментальный ансамбль «Амадео», а к 135-летию парка пройдет акция «Будь в центре. Лето 2021» с играми, мастер-классами и экскурсиями.

С подробным графиком и адресами проведения мероприятий можно ознакомиться в плане.

Катунь24