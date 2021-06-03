Катунь24: Прокуратура не разрешила гостехнадзору проводить внеплановые проверки аттракционов в Барнауле

31 мая 2021 года инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алтайского края передала в прокуратуру заявление о согласовании внеплановых проверок ИП, которые предоставляют населению доступ на аттракционы в Барнауле.

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Заявление на разрешение проверок инспекция подала на следующий день после того, как на площадке у барнаульского ТЦ «Район» опрокинулся надувной батут и пострадали две маленькие девочки. Сегодня, 2 июня, стало известно, что краевая прокуратура края не согласовала проверки.

Внеплановую проверку прокуратура потребовала в отношении только ИП Красакова, который размещал надувной батут у ТЦ «Район». Проверку назначат в ближайшие дни.

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Сейчас органы исполнительной власти региона и органы местного самоуправления составляют реестр всех аттракционов, в том числе батутов. Инспекция проводит плановые рейдовые осмотры аттракционов. С их владельцами также проводят разъяснительную и консультационную работу о соблюдении мер безопасности при предоставлении услуг. Если нарушения вновь выявят, то инспекция будет вновь согласовывать с прокуратурой внеплановые проверки предпринимателей.

Катунь24