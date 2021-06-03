Катунь24: Планшеты после Всероссийской переписи населения предложили отдать детям

Для этого в России закупили больше 300 тысяч планшетов.

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Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов предложил после проведения Всероссийской переписи населения в 2021 году передать использовавшиеся электронные планшеты детям из нуждающихся семей.

По его словам, в России 68 тысяч многодетных семей, которым не хватает компьютеров для школьного обучения. ОНФ нашел и передал лишь 24 тысячи компьютеров, поэтому дефицит все еще существует.

«В этом году будет перепись, для которой закуплено 300 тысяч планшетов. Для Росстата. Давайте мы передадим часть этих планшетов многодетным семьям, где действительно у детишек нет этой возможности. Для этого не нужны новые компьютеры. 40 тысяч семей у нас не обеспечены необходимой техникой. Думаю, что за счет переписи в этом году можно было бы им сильно помочь», – обратился Кузнецов к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, проводившей заседание совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Напомним, Всероссийская перепись населения должна была состояться в октябре 2020 года, но позже ее перенесли на апрель 2021 года, а затем на осень.

Катунь24