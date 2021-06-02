Катунь24: Посмотрите, как отметили День защиты детей в разных районах Алтайского края

1 июня в городах и районах региона прошли различные праздничные мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Посмотрите, как отметили День защиты детей в разных районах Алтайского края

В Шипуново большой праздничный концерт «Добро пожаловать в детство» прошёл в местной детской школе искусств. Это первое масштабное мероприятие после капитального ремонта здания школы. Ремонт школы был проведён в 2019 году по краевой адресной инвестиционной программе.

В Славгороде в парке культуры и отдыха для детей и взрослых была представлена праздничная программа «Детство – это ты и я». Организаторы провели конкурс рисунков на асфальте «Вместе в лето». Праздничные мероприятия пройдут в течение дня на различных площадках города, а завершится праздник вечерней дискотекой в парке.

В Белокурихе для юных жителей города-курорта было подготовлено театрализованное представление и конкурсно-развлекательная программа. Маленькие художники приняли участие в традиционном конкурсе рисунков на асфальте «Радуга детства». Ребята постарше показали себя в конкурсе велосипедистов «Безопасное колесо». Очень интересной для всех была и выставка специальной техники и оборудования МЧС.

В райцентре Красногорское на центральной площади прошел концерт. Аттракционы, разноцветные шары, музыка, которую слышно даже на окраинах села, самые разнообразные игры, поучаствовать в которых могли даже дети в инвалидных колясках. И рисунки на асфальте мелками — все ярко, в унисон настроению.

В селе Троицкое помимо конкурсов, мастер-классов, театрализованных представлений детей и взрослых ожидал сюрприз – на площади заработал фонтан. Обустройство зоны отдыха началось в прошлом году благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий».

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