Катунь24: Пенсионер без прав перевернул автомобиль на Алтае
ДТП произошло 30 мая в Улаганском районе Республики Алтай на 16 километре автодороги Улаган – Саратан.
Фото: ГУ МВД России по Республике Алтай
Как рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай, 66-летний водитель, житель села Саратан, двигался по автодороге за рулём автомобиля УАЗ-3962. Права управления транспортными средствами у него не было. Мужчина не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги, после чего УАЗ перевернулся.
В результате ДТП водителя с полученными травмами госпитализировали в районную больницу. В медицинском учреждении у мужчины взяли анализ крови на наличие алкоголя.
В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование.