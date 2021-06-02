Катунь24: Пенсионер без прав перевернул автомобиль на Алтае

ДТП произошло 30 мая в Улаганском районе Республики Алтай на 16 километре автодороги Улаган – Саратан.

Фото: ГУ МВД России по Республике Алтай

Как рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай, 66-летний водитель, житель села Саратан, двигался по автодороге за рулём автомобиля УАЗ-3962. Права управления транспортными средствами у него не было. Мужчина не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги, после чего УАЗ перевернулся.

В результате ДТП водителя с полученными травмами госпитализировали в районную больницу. В медицинском учреждении у мужчины взяли анализ крови на наличие алкоголя.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование.

Катунь24