Катунь24: Популярность квартир-студий продолжает расти

Несмотря на прогнозы экспертов, которые предрекали в 2021 году затишье на рынке недвижимости Москвы, спрос продолжает расти. Цены колеблются, но стремятся к росту. Особенно это заметно, если взглянуть на сегмент квартир-студий. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно зайти на любой из сайтов столичной недвижимости.

Фото: pixabay.com

К примеру, компания «Этажи» сейчас предлагает более 600 квартир-студий по цене в достаточно широком диапазоне – от 2,5 до 49 миллионов рублей.

По мнению экспертов, всплеск интереса именно к этому сегменту рынка обусловлен относительной дешевизной студий на фоне других видов недвижимости и затяжного падения уровня доходов людей.

Между тем в текущих экономических условиях москвичи по-прежнему пытаются решить жилищный вопрос своих подросших детей. В такой ситуации студия – вполне подходящий для многих способ временного его разрешения.

В Москве продажа студий – популярное направление, которое постоянно растет. По данным компании «Метриум», которая является членом партнерской сети CBRE, на сегодняшний день спрос на квартиры-студии незначительно превышает предложение. При этом девелоперы заметили этот тренд и сдают с каждым годом все больше подобного жилья, стараясь удовлетворить спрос со стороны жителей и гостей столицы.

Кроме того, в качестве стимула для развития рынка квартир-студий выступает миграция в Москву жителей из других российских регионов. Им, как правило, также не по карману более дорогое жилье.

Средняя стоимость студий в Москве сейчас колеблется в районе 4,8 миллиона рублей. При наличии этой суммы можно рассчитывать на студию площадью 27 квадратов. При этом небольшая студия площадью 10,5 квадрата обойдется в 2,5 миллиона. А вот бизнес-класс в новостройке площадью чуть превышающей 30 кв. м будет стоить в районе десяти миллионов рублей.

Несмотря на такую ситуацию, квартиры-студии по-прежнему являются явлением довольно специфическим, занимающим на рынке новостроек достаточно узкую нишу. При этом эксперты не рассматривают сложившуюся ценовую ситуацию пессимистично.

По мнению специалистов той же компании «Метриум», в ожидаемой перспективе, возможно, будут разработаны новые проекты студий, по которым построят жилье, еще более доступное для конечного покупателя. Предположительно, они могут появиться на московских окраинах и многочисленных пригородных зонах мегаполиса.

Катунь24