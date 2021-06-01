Катунь24: Пять человек погибли в автомобильной аварии в Алтайском крае
ДТП случилось сегодня, 31 мая 2021 года, около 14:00.
Фото: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
Авария произошла около села Мартыново на 110 км автомобильной дороги 01К-05 Мартыново – Ельцовка Ельцовского района Алтайского края.
На данный момент известно, что в ДТП произошло лобовое столкновение автомобилей Nissan и Subaru. Второй автомобиль сгорел, в салоне, предположительно, обнаружили тело водителя. В Nissan погибли четыре человека и есть пострадавшая, сообщают в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю.
Губернатор края Виктор Томенко проинформирован о ДТП. Он поручил министру здравоохранения взять на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшей. По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, реанимационная бригада транспортирует пострадавшую для оказания экстренной помощи в Бийскую центральную городскую больницу.
Сейчас сотрудники полиции уточняют все обстоятельства ДТП и устанавливают возраст и личности погибших. Информация уточняется.