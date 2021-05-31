ГОРНЯК22 31.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Публикуем расписание ЕГЭ в России в 2021 году

Горняк22
10 часов Ago

В какие даты будут сдавать обязательные предметы и дисциплины по выбору ученики 11-х классов в 2021 году?

Фото: pixabay.com

Основные даты сдачи ЕГЭ в текущем году:

  • 31 мая — химия, география и литература;
  • 3 и 4 июня — русский язык;
  • 7 июня — математика профильного уровня;
  • 11 июня — история, физика;
  • 15 июня — обществознание;
  • 18 июня — иностранные языки (английский, китайский, немецкий, французский, испанский) письменно, биология;
  • 21 и 22 июня — английский, немецкий, китайский, испанский, французский устно;
  • 24 и 25 июня — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

В 2021 году резервные дни назначены на следующие даты:

  • 28 июня — по всем предметам, кроме физики, химии, обществознания, математики, информатики и ИКТ;
  • 29 июня — по всем предметам, кроме русского языка, истории, географии, биологии, литературы;
  • 2 июля — по всем учебным предметам;
  • 12 июля — по всем предметам, за исключением русского языка, химии, математики, обществознания, физики, информатики и ИКТ;
  • 13 июля — русский язык;
  • 14 июля — по всем предметам, кроме русского языка географии, биологии, литературы, истории.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела после ЧП с батутом в Барнауле

Горняк22: СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела после ЧП с батутом в Барнауле

Горняк22
9 часов Ago
Следственный комитет России Фото: СКР На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователи разбираются в обстоятельствах инцидента в рамках доследственной проверки...

Читать по теме:

ВТОПЕ: