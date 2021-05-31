Катунь24: Публикуем расписание ЕГЭ в России в 2021 году
В какие даты будут сдавать обязательные предметы и дисциплины по выбору ученики 11-х классов в 2021 году?
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Основные даты сдачи ЕГЭ в текущем году:
- 31 мая — химия, география и литература;
- 3 и 4 июня — русский язык;
- 7 июня — математика профильного уровня;
- 11 июня — история, физика;
- 15 июня — обществознание;
- 18 июня — иностранные языки (английский, китайский, немецкий, французский, испанский) письменно, биология;
- 21 и 22 июня — английский, немецкий, китайский, испанский, французский устно;
- 24 и 25 июня — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
В 2021 году резервные дни назначены на следующие даты:
- 28 июня — по всем предметам, кроме физики, химии, обществознания, математики, информатики и ИКТ;
- 29 июня — по всем предметам, кроме русского языка, истории, географии, биологии, литературы;
- 2 июля — по всем учебным предметам;
- 12 июля — по всем предметам, за исключением русского языка, химии, математики, обществознания, физики, информатики и ИКТ;
- 13 июля — русский язык;
- 14 июля — по всем предметам, кроме русского языка географии, биологии, литературы, истории.