Катунь24: Психолог: почему дети бывают жестокими?

В 2021 году в Алтайском крае несовершеннолетние совершили 38 тяжких и особо тяжких преступлений. Что порождает в детях жестокость и агрессию? И как родителям это заметить вовремя? Разбираемся с психологом.

Фото: pixabay.com Embedded video for Психолог: почему дети бывают жестокими?

В прошлом году краевое следственное управление возбудило 198 уголовных дел, примерно такая же статистика и в 2019. Частью этой печальной статистики мог стать 16-летний студент Алтайского транспортного техникума. На своей странице в социальных сетях он разместил следующее сообщение: «Завтра я взорву школу. Что вы мне сделаете?» Помимо этого, подросток пересылал другим людям картинки с нацистской символикой, а также высмеивал трагедию, которая произошла в Казани. Позже в интернете появилась информация, что полицейские его задержали и поставили на учет. В пресс-службе Управления МВД по Барнаулу информацию не опровергли.

Еще одно преступление, которое вызвало большой резонанс, произошло 23 мая. Ученицы старших классов барнаульской школы № 70 избили 11-летнюю девочку и надругались над ней. Издевательства подростки сняли на телефон, а затем распространили видео в соцсетях. Подозреваемые по делу задержаны. Ведется следствие. В Следственном комитете рассказали о возможных причинах формирования преступного поведения у подростков.

«Одним из фактов, влияющих на формирование преступного поведения несовершеннолетних, является проникновение в несовершеннолетнюю среду стереотипов поведения, несовместимых с общественными ценностями. Это пропаганда наркотиков, культивирование половой распущенности, насилия, жестокости. Большую роль здесь играют СМИ», — отметила Елена Коновалова, помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ.

Такая трагедия может случиться и в благополучной семье, считают психологи. Если родители потакают всем прихотям ребенка, он не может получить необходимые навыки общения с другими людьми.

В прошлом году подростки совершили семь тяжких и особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности. Все несовершеннолетние воспитывались в полных семьях. Психолог объясняет, врожденные патологии, психопатия могут стать причиной жестокого отношения подростков к другим. Также влияет агрессивная обстановка в семье, подростковый возраст — ребенок хочет выделиться и при этом найти принадлежность к группе, заслужить уважение.

Родителям важно наблюдать за тем, как ребенок выражает свои чувства, общается со сверстниками. Следует помнить: трагедию можно предотвратить, если вовремя проработать со специалистом деструктивное поведение ребенка. Отметим, в общеобразовательных учреждениях за этим наблюдают инспекторы по делам несовершеннолетних — они закреплены за каждой школой в Алтайском крае.

Краевое Управление МВД России отмечает, инспекторы также ведут индивидуальную работу со школьниками. Все для того, чтобы донести до подростков: действия, которые кажутся детям шуткой, не всегда ею являются. За наиболее тяжкие преступления предусмотрена ответственность — лишение свободы.

Катунь24