Катунь24: Первый бесколодезный пожарный гидрант установили в Барнауле

Уникальное для города современное устройство пожаротушения смонтировано рядом с 4-й пожарно-спасательной частью на улице Юрина. Как он работает и в чём его отличие от привычных гидрантов – в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Первый бесколодезный пожарный гидрант установили в Барнауле

С виду это обычный колодезный люк, каких много в Барнауле. Просто необычной овальной формы. Но именно здесь установлен первый в городе бесколодезный пожарный гидрант. Преимущество конструкции устройств такого типа – в наличии шара, пассивного запирающего элемента, на который снизу давит вода. Когда ёмкости пожарного автомобиля нужно заправить, сверху на гидрант устанавливают стандартный стендер. При вращении маховика запорный элемент опускает шар, а вода под давлением идёт в пожарный рукав.

Заправить 6 тонн воды в ёмкости пожарного автомобиля можно за 6-7 минут. После отключения подачи воды её излишки из стояка гидранта автоматически сливают. Это тоже особенность конструкции, она позволяет избежать проблем в холодное время года – обычные гидранты склонны к перемерзанию, из-за этого пожарным нередко приходится тратить драгоценное время на поиск воды в сильные морозы.

Всего в Барнауле более 3 тысяч пожарных гидрантов. Две трети находятся в зоне ответственности компании «Росводоканал Барнаул». В этом году предприятие заменит больше 200 гидрантов на новые с современной запорной арматурой. При её обслуживании жители близлежащих домов не будут испытывать дефицита воды. Ранее это было невозможно.

Уже 130 подобных гидрантов поступило в Барнаул. Их смонтируют вблизи социально значимых объектов: например, школ и детских садов. Ведь в случае пожара каждая минута на счету, а стабильное водоснабжение может спасти чью-то жизнь или имущество.

Катунь24