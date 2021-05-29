Катунь24: Пенсионерку сбил автомобиль в Барнауле

Инцидент произошел в районе остановки на Змеиногорском тракте, не доезжая Бельмесево.

Фото: Инцидент Барнаул

О произошедшем сообщили подписчики паблика «Инцидент Барнаул». По их информации, водитель-мужчина, 1964 года рождения, управляя автомобилем Lada Vesta, наехал на пешехода-женщину, 1945 года рождения. Как уточнили сообществу в Барнаульской ГИБДД, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую госпитализировали в барнаульскую горбольницу № 1 для оказания медицинской помощи.

Катунь24