Катунь24: Пахом Тёплый: традиции и приметы на 28 мая

По приметам на 28 мая, если весь день теплый, то и лето порадует теплом. В народном календаре дата получила названия Пахом Тёплый, Пахом-бокогрей, Пахомов день. День получил своё название в честь двух святых Пахомиев, которых Церковь вспоминает 28 мая.

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Преподобный Пахомий Великий основал монашество в Египте, и был одним из столпов пустынножительства. Изначально святой был языческим жрецом бога Сераписа, солдатом поступил в армию Константина Великого. Во время военных действий в 312 году его подразделение тепло встретили христиане, сохраняющие нейтралитет. Именно тогда Пахомий познакомился с христианством и постепенно стал склоняться к этой религии. По окончанию военных действий он крестился, основал первый христианский монастырь и для него составил монастырский устав. Умер 9 мая 348 года.

Преподобный Пахомий Нерехтский – первый игумен Константиновского монастыря, которой находился в городе Владимир. Святой родился в семье священника во Владимире. В возрасте семи лет его отдали учиться священным книгам, в скором времени мальчик стал проявлять усердие к храму Божия. До пострига в монахи носил имя Иаков. В возрасте двенадцати лет потерял отца и по благословению матери отправился в Богородице-Рождественский монастырь, находящийся около Владимира.

В возрасте 21 года Иаков постригся в монахи и взял имя Пахомий в честь Пахомия Великого. Спустя время был рукоположен в диаконы, потом в сан иеромонаха, а в 1365 году назначен первым игуменов возобновленного Константиновского монастыря. Позже преподобный Пахомий удалился в пустынное место близ Нерехты, где возвел Троицкий храм. Скончался в глубокой старости 23 марта 1384 года.

6 мая 1675 года мощи святого Пахомия обрели нетленными, но оставили под спудом. Благодаря многим чудотворениям, происходящим возле них, почитание преподобного быстро распространилось в округе. В Троицком соборе устроили каменную гробницу над мощами. И сегодня мощи преподобного Пахомия – важная святыня обновленного Троицкого храма, привлекающая многочисленных паломников.

Традиции и обычаи

Практически повсеместно с этого дня устанавливается теплая, летняя погода.

Батько Пахом пахнет теплом.

Пришел Пахом – запахло теплом.

На Пахомия посевная в самом разгаре. Начинают сеять лён, а также поздний овёс и пшеницу: «Пахом бокогрей – досевай пшеницу скорей». Примечали, что солнце в этот день сильно греет и дает рост посевам: «Пахом овёс пускает в рост».

Занимались посадкой огурцов.

Пахом начинает – Левон (5 июня) заканчивает посев огурцов.

Приметы и поверья

Багряный восход солнца – к грозному пожарному лету. Весь день тепло – лето будет теплое. Можжевельник зацвел – пора сеять ячмень. Ячмень сеют, пока калина цветёт. Обильные сережки на осине – к урожаю овса. Сон с 27 на 28 мая нельзя никому рассказывать, сбудется он на двадцать четвертый день. Сновидение, увиденное днём 28 мая, не опасно, но о нём тоже лучше никому не говорить.

Люди, родившиеся 28 мая, ласковые и добрые, к ним тянутся окружающие. Им подходит оникс.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24