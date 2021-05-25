Катунь24: Поисковик отряда «Лиза Алерт» рассказала, куда и почему уходят из дома дети

На эти вопросы ответила Елена Бутакова, накануне 25 мая – Международного Дня пропавших детей — она побывала в студии программы «Интервью дня».

Фото: Катунь 24

Причин, по которым дети уходят из дома, может быть несколько. По словам Елены Бутаковой, у подростков это может случиться из-за конфликтов с родителями, из-за желания начать самостоятельную жизнь, общаться с теми, с кем запрещают, и, конечно же, из-за первой любви. Малыши же могут просто заиграться или заблудиться, сесть не тот транспорт или выйти не на той остановке.

Взрослым обязательно нужно проговорить такую ситуацию с детьми заранее, чтобы ребенок знал, что делать, если он потерялся. Елена Бутакова советует: нужно остановиться, оглядеться, покричать, обратиться к взрослым – к ближайшему полицейскому, охраннику, а также к взрослому человеку, который идет вместе с ребенком. Обязательно нужно научить своих детей кричать, – советует Елена Бутакова, – особенно, в случае противоправных действий.

Чтобы ребенок самовольно не ушел из семьи, он должен знать, что его дома любят и ждут. Елена рассказала, что нередко дети удивляются, когда узнают, что их так искали, так волновались. И, наоборот: важно не задавить ребенка гиперопекой, от которой он тоже может сбежать. Разговаривайте с ребенком и сохраняйте с ним доверительные отношения.

В случае пропажи ребенка нужно позвонить в полицию и в поисковый отряд «Лиза Алерт» по телефону 88007005452. В отряде работают опытные инфорги, которые оперативно соберут всю информацию о контактах ребенка или подростка по определенным методикам.

К счастью, по статистике, большинство пропавших детей удается найти. Криминальные случаи относятся к самым редким. И здесь вновь помогут предотвратить беду родительские советы, что ни в коем случае не нужно реагировать на просьбы незнакомых людей, ждать от них подарков и уметь вовремя громко закричать: «Я вас не знаю!».

Катунь24