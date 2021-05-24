Катунь24: Психотерапевт рассказала, что приводит людей к бедности

В разговоре с агентством «Прайм» психотерапевт Анна Стори рассказала о внутреннем голосе (или Внутреннем Критике), который есть у каждого.

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По словам эксперта, этот голос отговаривает от интересных проектов, перспективных предложений, знакомств, путешествий – всего нового.

Такой механизм является ранней примитивной защитой — с самого рождения такая «крепость» выстраивается для выживания в непростом мире взрослых. Тем не менее, во взрослом возрасте эта система продолжает управлять нашими действиями и портит нам жизнь.

«Кто же не хочет быть богатым? Однако вспомните, как в прошлом году вы отказались от предложения новой работы. Условия прекрасные, зарплата намного выше теперешней, и работа интересная, вы давно хотели специализироваться именно в этой области. Но что-то вас остановило, и вы остались на надоевшей, но привычной работе», — говорит психолог.

Катунь24