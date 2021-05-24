Катунь24: Пляж «Водный мир» в Барнауле сообщил о закрытии

Сообщение о закрытии появилось на странице пляжа в Instagram.

Фото: pixabay.com

Как сообщила администрация пляжа, в этом году «Водный мир» работать не будет. Территория закрыта. Причины такого решения не сообщаются, однако администратор пляжа Ирина Фомина рассказала amic.ru, что причиной тому стало неблагоприятное стечение нескольких обстоятельств.

Пляж работал даже в прошлом году в разгар пандемии, а нынешний сезон стал первым за всю историю существования объекта, когда его не откроют.

Катунь24