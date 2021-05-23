Катунь24: Певица Manizha заняла девятое место на «Евровидении»

Российская исполнительница Manizha заняла девятое место на конкурсе «Евровидение», который в этом году проходил в Нидерландах.

Фото: instagram.com/manizha

Артистка, настоящее имя которой Манижа Сангин, выступила с песней Russian Woman («Русская женщина»). В финале «Евровидения» участвовали 26 стран. Российская певица выступила пятой по счёту.

Номер сопровождался выходом артистки из огромного лоскутного платья, а на экране демонстрировалось множество видеозаписей с подпевающими певице женщинами.

Первое место досталось итальянской рок-группе Måneskin.

Песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году проходил в голландском городе Роттердам. Он должен был пройти в 2020 году, однако организаторы перенесли его на следующий год из-за пандемии коронавируса. Россию изначально должна была представлять группа Little Big с песней Uno, клип на которую набрал 202 миллиона просмотров на YouTube. В нём снялся танцор из Заринска Дмитрий Красилов. Впоследствии коллектив отказался от выступления после переноса конкурса.

Катунь24