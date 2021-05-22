Катунь24: Приложение Clubhouse теперь доступно россиянам с телефонами на Android

Версия программы для этой операционной системы появилась 18 мая 2021 года.

Фото: Катунь 24

Поначалу программа распространялась в очень ограниченном количестве стран – США, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии.

Кроме жителей России, приложением смогут пользоваться бразильцы и японцы, чуть позже оно станет доступно для жителей Индии и Нигерии. А с 21 мая 2021 года, по информации Sibnet, им смогут воспользоваться все желающие.

Clubhouse — новый тип социальной сети, основанной на голосовой связи. В ней нет привычных текстовых постов, а есть специальные «комнаты», где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к чату только по специальному приглашению. Сначала оно было доступно только для владельцев iPhone.

Катунь24