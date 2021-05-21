Катунь24: Подростков из района Алтайского края осудят за вымогательство

Потерпевший также несовершеннолетний юноша – ему 13 лет.

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Молодые люди обвиняются по статье «Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия».

Инцидент произошел в селе Целинного района. По данным СУ СК РФ по Алтайскому краю, в июле 2020 года обвиняемые и их два друга, не достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности, находясь на одной из улиц села в Целинном районе, вступив в предварительный сговор, остановили несовершеннолетнего потерпевшего и стали требовать у него деньги. Получив отказ, они избили его и назначили срок, в течение которого подросток должен был их отдать.

Обвиняемые полностью признали вину в содеянном. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Кроме того, в органы системы профилактики было внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Катунь24