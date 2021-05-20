Катунь24: Похолодание до -3 градусов придет в Алтайский край

По сведениям специалистов Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе с 20 по 22 мая возможны ночные заморозки до -3 градусов.

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20 мая в крае ночью температура воздуха составит +1…+6 гр., местами заморозки до -2 гр. Местами по востоку и в предгорьях кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Днем в отдельных районах возможны небольшие дожди. Ветер северный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Воздух прогреется до +10…+15 гр.

21 мая ночью столбики термометров покажут +1…+6 гр., местами заморозки 0…-2 гр. В отдельных районах небольшие дожди, в предгорьях местами с мокрым снегом, в утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в отдельных районах ожидаются небольшие дожди, в утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +11…+16 гр.

22 мая в регионе ночью температура воздуха составит +2…+7 гр., местами заморозки до -3 гр. Преимущественно без осадков, в утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Днем в крае преимущественно без осадков, в утренние часы местами туман. Температура +17…+22 гр. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Катунь24